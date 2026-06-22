Los Reyes La Paz, Méx. -La lluvia que se registró la tarde de este lunes, que se prolongó durante una hora, provocó encharcamientos en Los Reyes La Paz.

El gobierno local informó que el agua se acumuló en la carretera federal México-Puebla, a la altura del restaurante de mariscos y una tienda departamental, así como en la cabecera municipal sobre Avenida San Francisco y Mejoramiento Ambiental, y en Valle de los Reyes cerca del DIF.

También se reportó concentración de lluvia en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha, en el límite con Los Reyes La Paz y cerca de las vías de la Línea A del Metro.

Personal del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) intervino en los puntos afectados.

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Extrajeron el líquido acumulado para restablecer la normalidad en la circulación en menos de una hora.

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Los vehículos transitan sin interrupciones, según el ayuntamiento.

Las autoridades locales reconocieron que este tipo de precipitaciones se repite en la zona cada temporada de lluvias.

La carretera federal México-Puebla, que conecta el Valle de México con Puebla y pasa por municipios como Los Reyes La Paz e Ixtapaluca, acumula reportes frecuentes de afectaciones por drenaje insuficiente y sedimentos.

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En años recientes, tormentas de similar duración han generado hasta 50 milímetros de agua en una hora en el oriente del Estado de México, según registros del Servicio Meteorológico Nacional.

Las brigadas de OPDAPASO operan con bombas y equipo de succión en estos casos.

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Su respuesta rápida evitó que los encharcamientos se prolongaran y afectaran comercios o viviendas aledañas.

El ayuntamiento recomendó a los conductores reducir velocidad en tramos bajos cuando se anuncien lluvias fuertes, ya que el pavimento de la carretera federal acumula agua con facilidad.

dmrr