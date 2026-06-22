[Publicidad]
Los Reyes La Paz, Méx. -La lluvia que se registró la tarde de este lunes, que se prolongó durante una hora, provocó encharcamientos en Los Reyes La Paz.
El gobierno local informó que el agua se acumuló en la carretera federal México-Puebla, a la altura del restaurante de mariscos y una tienda departamental, así como en la cabecera municipal sobre Avenida San Francisco y Mejoramiento Ambiental, y en Valle de los Reyes cerca del DIF.
También se reportó concentración de lluvia en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha, en el límite con Los Reyes La Paz y cerca de las vías de la Línea A del Metro.
Personal del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) intervino en los puntos afectados.
Lee también Edomex informa que se rehabilitaron 27 km de vialidades; mejoran movilidad de más de 180 mil automovilistas
Extrajeron el líquido acumulado para restablecer la normalidad en la circulación en menos de una hora.
[Publicidad]
Los vehículos transitan sin interrupciones, según el ayuntamiento.
Las autoridades locales reconocieron que este tipo de precipitaciones se repite en la zona cada temporada de lluvias.
La carretera federal México-Puebla, que conecta el Valle de México con Puebla y pasa por municipios como Los Reyes La Paz e Ixtapaluca, acumula reportes frecuentes de afectaciones por drenaje insuficiente y sedimentos.
[Publicidad]
Lee también Bomberos de Naucalpan auxilian a dos mujeres tras presunto cortocircuito en local en Cuatro Caminos; resultan lesionadas
En años recientes, tormentas de similar duración han generado hasta 50 milímetros de agua en una hora en el oriente del Estado de México, según registros del Servicio Meteorológico Nacional.
Las brigadas de OPDAPASO operan con bombas y equipo de succión en estos casos.
[Publicidad]
Su respuesta rápida evitó que los encharcamientos se prolongaran y afectaran comercios o viviendas aledañas.
El ayuntamiento recomendó a los conductores reducir velocidad en tramos bajos cuando se anuncien lluvias fuertes, ya que el pavimento de la carretera federal acumula agua con facilidad.
Clara Brugada entrega 4 estaciones renovadas de Línea 2 del Metro; inversión total fue de 2 mil 200 mdp
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Niño resulta herido de bala durante intento de robo de vehículo en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa investiga ataque
Universal Deportes
Mundial 2026: Jordania vs Argelia EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
Espectáculos
René Strickler se convierte en abuelo por segunda vez; hijo del actor comparte las primeras fotografías del bebé
Tendencias
Olvídate de las moscas en tu hogar; tres remedios caseros y económicos para ahuyentarlas
Al día
¡Hasta cuando, Tláloc! Alertan por lluvias en alcaldías de la CDMX
Al día
¿Otra? Anuncian nueva renovación en el Metro CDMX
Historias
“En la sala de un hospital, a las 9:43…” Esta es la historia detrás de “El Gran Varón” el éxito de Willie Colón
Espectáculos
VIDEO: Kristal Silva y Kike Mayagoitia sufren caída en pleno programa de Venga La Alegría