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La Ciudad de México se prepara para celebrar una nueva edición de la Marcha del Orgullo, por lo que la Secretaría de Movilidad, a través de Ecobici, se suma una vez más a esta conmemoración con una serie de acciones para reafirmar su compromiso con la diversidad, la inclusión y el respeto a todas las formas de vivir, amar y expresarse.
Como parte de esta celebración, mil bicicletas circularán por la ciudad con elementos gráficos conmemorativos del Pride 2026, convirtiendo las calles en un espacio visible de orgullo, respeto y representación para miles de personas usuarias y visitantes.
Además, el día de la marcha del 27 de junio, el sistema realizará una activación especial en el Centro de Atención a Personas Usuarias Ecobici 2, ubicado frente a Reforma 222, donde se podrá participar en dinámicas, recibir información sobre movilidad sustentable y obtener artículos promocionales conmemorativos hasta agotar existencias.
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Desde hace más de 16 años, Ecobici reconoce que el espacio público debe ser un lugar para desplazarse con libertad y seguridad, sin importar la orientación sexual, identidad o expresión de género, aportando un modo de transporte libre y seguro que permite cualquier tipo de expresión, sin prejuicios ni violencia.
Por ello, dijo la Semovi, impulsan iniciativas que promueven el respeto, la igualdad de oportunidades y la construcción de una ciudad diversa, sumándose a conversaciones y acciones que contribuyen a generar entornos más incluyentes para quienes habitan y visitan la capital.
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Cada día, miles de personas utilizan Ecobici para trasladarse al trabajo, la escuela, actividades recreativas o encuentros con familiares y amistades. El sistema puede registrar más de 25 mil viajes durante las horas de mayor demanda, reflejando cómo la bicicleta se ha convertido en una herramienta cotidiana para conectar a las personas con la ciudad.
En el marco del Pride 2026, Ecobici busca recordar que la movilidad también es una forma de ejercer libertades: la libertad de moverse, de expresarse y de ocupar el espacio público con orgullo.
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