Washington.— El ala progresista del Partido Demócrata se anotó una victoria relevante en un estado clave de cara a las elecciones de medio término de noviembre: Abdul el-Sayed, epidemiólogo y exfuncionario de salud pública musulmán, de padres egipcios, se quedó con la candidatura al Senado por Michigan, asestando un nuevo revés al establishment partidario.

Por estrecho margen, El-Sayed derrotó a la moderada Haley Stevens y se enfrentará el 3 de noviembre al republicano Mike Rogers. El resultado extiende el debate en el partido sobre la estrategia a seguir en los casi tres meses que faltan para las elecciones del 3 de noviembre. Stevens afirmó que respaldará la candidatura de El-Sayed

Mientras que el establishment demócrata insiste en que las propuestas políticas moderadas son las más apropiadas para ganar en los distritos y estados decisivos, el ala más progresista y de los demócratas socialistas —que tienen en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a su figura principal— sostienen que gran parte del electorado busca un cambio radical para enfrentar las políticas del gobierno de Donald Trump.

Los republicanos se frotan las manos con la victoria de El-Sayed. “Excelentes noticias para el Partido Republicano”, dijo Trump. El mandatario calificó a El-Sayed como “un comunista fracasado que odia a los judíos y a Israel” y advirtió que ¡ahora, las políticas descabelladas de los demócratas no harán más que empeorar!“. “En palabras de Muhammad Ali, sacudimos al mundo”, dijo El-Sayed a sus simpatizantes. Además, desafió a Rogers a mantener “cinco debates” de cara a los comicios. “Sé que vas a decir que no porque eres un cobarde”, dijo.

El demócrata progresista declaró: “Quiero hablar específicamente de un tema que ha sido el foco en esta contienda. A mis hermanas y hermanos judíos estadounidenses, quiero que sepan que mi compromiso con su seguridad es el mismo que tengo con la de mis propias hijas”.

Desde filas republicanas apuntaron contra el éxito de El-Sayed y trazaron comparaciones con el alcalde de Nueva York. “Es el Mamdani de Michigan y encarna la toma de poder socialista que busca acabar con el estilo de vida estadounidense mediante la abolición del ICE, la apertura de fronteras, el aumento de impuestos y la simpatía hacia los terroristas”, advirtió el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, en un comunicado. “Los demócratas ahora expresan abiertamente desprecio por EU y abrazan el camino fallido, peligroso y mortal del comunismo. Debemos tomar posición y luchar para proteger a la nación más grande en la historia del mundo de ser invadida por mini Mamdanis”, fustigó en X el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, sin mencionar a El-Sayed.

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Rogers emitió un duro comunicado en el que llamó a “salvar a Michigan”. “Pasé años cazando terroristas y llevando a Osama bin Laden ante la justicia. Nunca en un millón de años pensé que estaría compitiendo contra alguien que cree que Estados Unidos merecía el 11 de septiembre.

Abdul no representa una visión para el futuro. Está liderando un movimiento basado en el fanatismo ideológico”, escribió Rogers. También afirmó que El-Sayed “juró su apoyo” a la organización islamista Hermanos Musulmanes y que “hace campaña con personas que se niegan a condenar el terrorismo”.

Hijo de inmigrantes egipcios que se asentaron en los suburbios de Detroit, El-Sayed se graduó con honores en la Universidad de Michigan, donde sentó las bases de su formación académica antes de estudiar en el Oriel College de Oxford, en el Reino Unido, y obtener su doctorado en Medicina y Epidemiología. Completó sus estudios de Medicina en la Universidad de Columbia. Luego regresó a su estado natal, donde quedó al frente del Departamento de Salud de Detroit, con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario público. El reconocimiento a su trabajo le dio impulso para dar el salto a competir por un escaño en el Senado.

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“Dinero fuera de la política. Dinero en tu bolsillo. Medicare para todos. Michigan... ganamos. Estoy tan orgulloso de ser el nominado demócrata para el Senado. Ganemos en noviembre”, había sido el mensaje de El-Sayed en X. Su participación en la campaña estuvo marcada por la estrategia partidaria sobre cómo confrontar a Trump, la alianza militar entre Estados Unidos e Israel, y la reforma del financiamiento de campaña. Según analistas, la promesa de El-Sayed de no aceptar contribuciones ligadas a corporaciones podría colocarlo en desventaja financiera de cara a comicios generales. *El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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