A dos días de que se retiró el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Centro Histórico, se instalaron spots del Mundial en avenida 20 de noviembre y alrededores del Zócalo capitalino, donde tiene lugar el Fan Fest.

Una trajinera de Xochimilco con el slogan “la pelota vuelve a casa”, un carrito de tamales y una taquería, son algunos de los spots que se colocaron en las baquetas de 20 de noviembre desde José María Izazaga —uno de los principales accesos a la Plaza de la Constitución— hasta la calle de Mesones.

En 20 de Noviembre colocan trajineras y puestos de tamales; promueven ambiente mundialista. Foto: Frida Sánchez

La zona se convirtió en un espacio de atracción para locales y visitantes extranjeros que hacen una pausa en su camino para tomarse una foto del recuerdo por el Mundial que tiene como una de sus sedes a la CDMX.

A la altura de José María Izazaga, un par de figuras de ajolotes de colores dan la bienvenida a los turistas, junto a un arco con distintivos de un balón de futbol y el logotipo oficial de la CDMX.

En 20 de Noviembre colocan trajineras y puestos de tamales; promueven ambiente mundialista. Foto: Frida Sánchez

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En el camino, las personas se encuentran con cartas tipo Lotería, con figuras relacionadas al futbol, tales como “El taquito”, “El balón”, “El guante” y “El Portero”, pero también de símbolos icónicos de la cultura chilanga, por ejemplo “La concha” y “El trompo (de pastor)”.

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En 20 de Noviembre colocan trajineras y puestos de tamales; promueven ambiente mundialista. Foto: Frida Sánchez

También se instalaron spots tipo bancas con decoraciones del STC Metro, con frases como “5to partido”, “Campeones” y “México 86”, alusivas a la Copa del Mundo, a las que la gente se acerca para tomarse fotografías en familia o selfies.

En 20 de Noviembre colocan trajineras y puestos de tamales; promueven ambiente mundialista. Foto: Frida Sánchez

Además de los arcos de flores que se colocaron por 20 de noviembre y Pino Suárez, en algunos puntos se instalaron este mismo tipo de decoración, pero con motivos relacionados a la CDMX, por ejemplo, uno que lleva letreros de las principales vialidades y sitios emblemáticos del corazón de la CDMX, como 20 de noviembre, avenida Juárez, La Merced, Barrio Bravo; así como la imagen de un Turibús, y de un vochito verde, los icónicos taxis que circulaban por la capital en la década de 1990.

En 20 de Noviembre colocan trajineras y puestos de tamales; promueven ambiente mundialista. Foto: Frida Sánchez

dmrr