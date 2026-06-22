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Naucalpan, Méx.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan atendieron la emergencia provocada por un presunto cortocircuito registrado en un establecimiento ubicado en los pasillos de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Como resultado del incidente, dos mujeres resultaron lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, una presentó una crisis hipertensiva, mientras que la otra sufrió quemaduras de primer y segundo grado.
Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, ambas fueron trasladadas a hospitales de la región para su valoración y atención médica.
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Personal de emergencia realizó labores de inspección en el establecimiento para verificar las condiciones del lugar y descartar riesgos para los usuarios que transitan por la estación.
En el lugar se espera la presencia de autoridades de la Fiscalía, quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar las causas de lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
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mahc/LL
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