Metrópoli | 22-06-26 | 14:07 | Actualizada | 22-06-26 | 14:07 |

Naucalpan, Méx.- Elementos de Protección Civil y atendieron la emergencia provocada por un presunto cortocircuito registrado en un establecimiento ubicado en los pasillos de la estación Cuatro Caminos de la .

Como resultado del incidente, dos mujeres resultaron lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, una presentó una crisis hipertensiva, mientras que la otra sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, ambas fueron trasladadas a hospitales de la región para su valoración y atención médica.

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Personal de emergencia realizó labores de inspección en el establecimiento para verificar las condiciones del lugar y descartar riesgos para los usuarios que transitan por la estación.

En el lugar se espera la presencia de , quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar las causas de lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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mahc/LL

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