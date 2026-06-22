El gabinete de Seguridad de Tlalpan informó que la alcaldía mantiene una reducción de 22% en delitos de alto impacto, cifra que la consolida como la demarcación con la mayor disminución en la Ciudad de México.

Durante la sesión número 112 de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz, se destacó que esta tendencia positiva es resultado de la estrategia de coordinación institucional, prevención del delito, proximidad social y presencia permanente en territorio que impulsa el gobierno de la alcaldesa Gabriela Osorio, en conjunto con las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los diversos órdenes de gobierno.

Al respecto, la alcaldesa destacó que Tlalpan mantiene reducción histórica de 22% en delitos de alto impacto y que, como parte de estas acciones, durante la última semana se realizaron mil 817 visitas domiciliarias mediante el programa Casa por Casa en los sectores Padierna, Fuente, Hospitales, Coapa y Topilejo, además de 502 visitas adicionales a través de la Brigada Mariposa, fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía y la atención de sus necesidades.

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Asimismo, se llevaron a cabo dispositivos de supervisión y prevención en distintos puntos de la demarcación, recorridos nocturnos en los cinco sectores territoriales, acciones de recuperación del espacio público y operativos de verificación que derivaron en remisiones al Juzgado Cívico, aseguramiento de motocicletas y suspensión de establecimientos que incumplían la normatividad vigente.

En materia de procuración de justicia, se reportó la detención de 20 personas relacionadas con diversos ilícitos, así como el cumplimiento de órdenes de aprehensión y acciones de investigación que fortalecen el combate a la impunidad y contribuyen a mantener la tendencia de reducción de la incidencia delictiva.

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La alcaldesa destacó que los resultados reflejan el esfuerzo coordinado de las instituciones de seguridad y la participación activa de la ciudadanía.

“Estos resultados confirman que cuando hay coordinación entre instituciones y trabajo permanente en territorio, las cosas sí pueden cambiar. Hoy Tlalpan registra una reducción histórica de 22% en delitos de alto impacto, y eso significa más tranquilidad para las familias, más espacios seguros y una mejor calidad de vida para nuestras comunidades”, afirmó.

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La mandataria señaló que la estrategia de seguridad en la demarcación se ha fortalecido a través de programas de proximidad social que permiten atender de manera directa las necesidades de las y los vecinos, así como identificar oportunamente problemáticas en las colonias, pueblos y barrios de Tlalpan.

mahc/LL