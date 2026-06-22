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Texcoco, Méx. - Una fuga de gas provocada por la ruptura de una tubería en la maquinaria de una fábrica de hielo del barrio de San Pedro fue controlada sin mayores consecuencias.
Elementos de la Policía Municipal de Texcoco detectaron el incidente mientras realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Leandro Valle.
Vecinos alertaron a los oficiales sobre un fuerte olor a gas que provenía del establecimiento.
El personal de la fábrica ya evacuaba las instalaciones en ese momento.
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Los agentes acordonaron la zona de inmediato y solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Texcoco.
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Técnicos de la empresa, con el respaldo de los cuerpos de emergencia, sellaron la tubería y detuvieron la fuga.
Paramédicos evaluaron en el sitio a 10 personas —seis hombres y cuatro mujeres— entre empleados, vecinos y oficinistas cercanos.
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Dos trabajadores presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de gas y fueron trasladados a un hospital cercano. Su estado de salud se reporta estable.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México apoyaron el operativo con el cierre temporal de calles y el desvío del tráfico vehicular.
La intervención conjunta de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos permitió contener el incidente en menos de una hora.
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