Tras las fuertes lluvias de esta tarde, usuarios de la Línea A del Metro reportan suspensión del servicio en el tramo de Guelatao a La Paz.

En redes sociales, las personas detallaron que oficiales los desalojaron de las instalaciones del Metro debido a que las vías se inundaron. Ante esto, el organismo, sin confirmar esta versión, precisó que la circulación de los trenes en la Línea A es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por lluvia en la zona.

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Personal de la #SSC realiza traslados de usuarios de la línea A del @MetroCDMX de la estación Guelatao a la estación Santa Martha, por interrupción del servicio derivado de la #Lluvia. #MovilidadCDMX #BuenasAcciones pic.twitter.com/MkozLrghZ8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 22, 2026

“En estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad y pueden realizar detenciones momentáneas para garantizar un trayecto seguro. Atiende las indicaciones del personal del Sistema”, señaló el Metro en X.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que patrullas realizan traslados de usuarios de la línea A del Metro de la estación Guelatao a Santa Martha “por interrupción del servicio derivado de la #Lluvia. #MovilidadCDMX #BuenasAcciones”.

Durante esta tarde se registró una fuerte lluvia en la zona oriente de la Ciudad que ha dejado varios encharcamientos sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

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Circulación de los trenes es normal, asegura Rubalcava

Minutos más tarde, Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que debido a las fuertes lluvias registradas en la zona oriente de la ciudad, obligaron a implementar marcha de seguridad en la Línea A.

Detalló que se realizaron maniobras operativas, incluidos los cambios de vía en la estación Guelatao. Por lo que una vez que disminuyó la intensidad del agua, el servicio continuó bajo condiciones de marcha de seguridad.

Hasta el momento, aseguró, la circulación de los trenes es normal.

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dmrr