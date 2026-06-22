La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto al secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, adelantaron que la intervención de la Línea 3 del Metro se hará bajo el mismo modelo que se realizaron las obras de la Línea 2: sin interrumpir todo el servicio a usuarios.

“Ya se demostró que, sin parar la línea, se pueden hacer acciones contundentes, cotidianas. Y ese modelo que no lo hemos dicho, pero que ahorita lo estamos diciendo, va a significar una intervención profunda en la Línea 3. Se va a detener lo menos posible, pero queremos comunicar a la ciudadanía que esta manera de hacer las cosas quiere optimizar los tiempos muertos; que en realidad no son muertos, porque son de actividades cotidianas en el Metro, de mantenimiento, de servicios”, aseveró este lunes el secretario de Movilidad.

Afirmó que el reto es “no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral”.

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Al encabezar la entrega de obras en la estación Tasqueña, terminal de la Línea 2, el secretario pidió una disculpa a los usuarios del Metro por la afectación en el servicio de Línea 2, debido a las obras.

“Pedimos disculpas a todos los usuarios por las demoras, pero ahora sí van a ver que están valiendo la pena estas intervenciones. Y si no, pues seguiríamos en un deterioro de las instalaciones y esa no es la intención”, señaló.

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Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que se retomará la experiencia de la Línea 2, de renovar las estaciones con la población utilizando el Metro, para hacer lo mismo en la Línea 3.

“Debemos construir esta nueva cultura de mantenimiento del Metro. Todas las grandes ciudades del mundo interrumpen el servicio completo, cuando le dan mantenimiento a los Metros y es un tema que provoca muchas afectaciones a los usuarios. Nosotros vamos a tratar de lidiar con este reto, para hacer esa renovación y esos mantenimientos, con afectaciones menores”, puntualizó.

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