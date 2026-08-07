Con la clasificación mundialista asegurada, la Selección Mexicana Sub-20 afronta una nueva prueba en el Campeonato de la Concacaf.

El conjunto dirigido por Álex Diego sabe que el objetivo ya fue cumplido, pero también tiene claro que aún quedan metas importantes por conquistar.

Por ello, el duelo contra Canadá representa mucho más que una semifinal, es la oportunidad de acercarse al título regional y mantenerse en la carrera por un boleto a los Juegos Olímpicos.

El equipo nacional, que dejará atrás su estancia en Puebla para encarar esta fase decisiva en el Estadio Banorte, buscará mantener el impulso que lo ha acompañado a lo largo del campeonato.

“Sabemos que se cumplió un objetivo muy importante, que es el boleto al Mundial, pero mañana [hoy] es otra vez levantarnos con la idea de Canadá, porque tenemos que conseguir ese boleto a los Olímpicos”, mencionó Álex.

El equipo de la Hoja de Maple llegará al compromiso por el pase a la final después de superar a Jamaica en un encuentro sumamente disputado que tuvo que definirse en tiempos extra y terminó con marcador de (3-1). El desgaste físico acumulado tras 120 minutos de intensa batalla podría convertirse en un factor a favor del conjunto mexicano.

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“Siempre hay cosas que mejorar. Veo a un equipo sólido, motivado para el partido. No es el trabajo de un día, sino de más de un año. Queremos mantener la portería en cero; eso nos acercará a la victoria”, sentenció el estratega previo al partido de hoy.

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