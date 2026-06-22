La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes para 14 alcaldías de la CDMX.

22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Las demarcaciones con alerta son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se pronostica lluvia de 15 y 29 mm, posible caída de granizo y vientos mayores a 50 km/h, de 14:45 a 20:00 horas, de este lunes.

22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Recomendaciones

Se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

u objetos que las obstruyan No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos

9-1-1

55 5658 1111 de Locatel

55 5683 2222 de la SGIRPC

dmrr