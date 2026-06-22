Metrópoli | 22-06-26 | 17:37 | Actualizada | 22-06-26 | 17:37 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por intensificación de , viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes para 14 alcaldías de la CDMX.

22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Las demarcaciones con alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Se pronostica lluvia de 15 y 29 mm, posible caída de granizo y vientos mayores a 50 km/h, de 14:45 a 20:00 horas, de este lunes.

22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Recomendaciones

  • Se recomienda a la población:
  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
22 de junio de 2026, Ciudad de México. Una intensa lluvia sorprendió a peatones y automovilistas sobre Paseo de la Reforma, provocando encharcamientos y afectaciones a la movilidad en distintos tramos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Ante cualquier emergencia,

  • 9-1-1
  • 55 5658 1111 de Locatel
  • 55 5683 2222 de la SGIRPC

dmrr

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