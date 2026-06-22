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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes para 14 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se pronostica lluvia de 15 y 29 mm, posible caída de granizo y vientos mayores a 50 km/h, de 14:45 a 20:00 horas, de este lunes.
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Recomendaciones
- Se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas.
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos
- 9-1-1
- 55 5658 1111 de Locatel
- 55 5683 2222 de la SGIRPC
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