Una mujer de aproximadamente 50 a 55 años de edad perdió la vida luego de ser atropellada por una camioneta tipo van cuando circulaba sobre la Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes 22 de junio de 2026, a la altura de Eje 5 Norte, Montevideo, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, donde automovilistas solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia tras observar a una persona tendida sobre la cinta asfáltica.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Auxiliar, a bordo de motocicletas, quienes localizaron a la víctima inconsciente sobre la vialidad. El conductor de la camioneta involucrada permaneció en el sitio mientras se realizaban las labores de atención.

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Mujer fallece tras ser arrollada en la Calzada de los Misterios; conductor está bajo investigación. Foto: Osmar Alvarado | El Universal

Minutos después acudió una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyo personal realizó la valoración médica de la mujer; sin embargo, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Los paramédicos indicaron como diagnóstico la ausencia de signos vitales, con etiología a determinar, aunque de manera preliminar se estableció que la causa podría estar relacionada con el atropellamiento.

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Ante la confirmación del fallecimiento, los elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena y evitar alteraciones en los indicios. El cuerpo fue cubierto con una sábana de color azul mientras se daba aviso a la autoridad ministerial correspondiente.

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Mujer fallece tras ser arrollada en la Calzada de los Misterios; conductor está bajo investigación. Foto: Osmar Alvarado | El Universal

Personal de Servicios Periciales fue solicitado para realizar el procesamiento del lugar, recabar indicios y llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

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La circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas debido a la presencia de cuerpos de emergencia y autoridades que trabajaron en el lugar.

Las investigaciones continuarán para esclarecer la mecánica del atropellamiento y definir la situación jurídica del conductor de la unidad involucrada.

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