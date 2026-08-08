Emiratos Árabes Unidos afirmó que Irán había atacado un petrolero perteneciente a la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

Irán impuso un bloqueo efectivo del estrecho y pretende cobrar a los usuarios por el paso, medida a la que Estados Unidos se opone firmemente. Actualmente mantiene conversaciones con Omán sobre las condiciones para la futura gestión de la vía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó en un comunicado lo que calificó de "ataque hostil iraní" contra un petrolero de ADNOC, alcanzado por un misil mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas.

Lee también Irán exige a EU compensar violaciones del memorando para reabrir Ormuz; dice que está "muy cerca de alcanzar un acuerdo" con Omán

Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO reportó que un proyectil golpeó un buque frente a las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz. El ataque provocó un incendio, pero no dejó víctimas.

Esta agencia no aclaró si se trataba del mismo ataque reportado por Emiratos Árabes Unidos.

[Publicidad]

El viernes, ADNOC había emitido un comunicado en el que señalaba que, desde el inicio de la guerra, 15 de sus buques habían sido atacados en Ormuz, "incluidos tres tan solo esta semana".

Antes de que los ataques estadounidenses e israelíes de febrero desencadenaran rápidamente una guerra regional, por el estrecho de Ormuz transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró que las conversaciones con Omán se encontraban "en la etapa final", pero advirtió que "esto no significa que el estrecho de Ormuz vaya a reabrirse".

[Publicidad]

Lee también Irán y Omán logran acuerdo sobre nueva ruta de navegación en Ormuz; declaración conjunta está en fase final de revisión y redacción

El Ministerio de Exteriores de Omán condenó "los reiterados ataques contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz", sin mencionar a Irán.

Añadió que "las negociaciones en curso sobre las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz avanzan en un ambiente positivo y constructivo" y pidió evitar cualquier acción que pueda poner en peligro dichos avances.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc