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Para este miércoles 24 de junio, día en que México juega contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) anunció un megaparo en distintos puntos del área metropolitana en exigencia de sus demandas.
La delegación del Estado de México y Ciudad de México de la AMOTAC indicó que la movilización se tiene prevista para las 08:00 horas, "debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales" por extorsiones a los transportistas.
“Esperamos el apoyo de la ciudadanía ya que el transporte de carga es una necesidad, pero lamentablemente al transporte de carga y de turismo, las autoridades lo ven como símbolo de pesos”, expresó la Amotac.
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¿Dónde se prevé que haya presencia de transportistas?
- Autopista México - Querétaro.
- Autopista México - Pachuca.
- Carretera Chalco- México.
- Autopista México - Pirámides.
- Autopista México - Cuernavaca.
- Vía López Portillo.
- Vía Morelos.
- Autopista México -Puebla.
- Arco Norte.
- Ciudad de México.
Entre otras demandas, señaló la Amotac quitar los permisos y parar las extorsiones para poder circular en los municipios, más seguridad y no al cobro de grúas estatales y federales.
También no más abuso de autoridades, no más abuso de autoridad en la Central de Abasto de la Ciudad de México, no más acuerdos entre autoridades y operadores de grúas y no más extorsiones de parte de las fiscalías para la devolución de vehículos.
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