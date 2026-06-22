En la sesión de este martes de la Comisión Permanente, al menos una decena de legisladores morenistas presentarán su solicitud de licencia a fin de participar en el proceso de elección de coordinadores de la Defensa de la Transformación en las 17 entidades donde habrá renovación de la gubernatura en 2027.

La lista la encabeza la diputada Julia Arcelia Olguín Serna para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de junio de 2026.

Le sigue la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes, quien este lunes se registró ante la Comisión de Elecciones de Morena.

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La senadora Ana Lilia Rivera Rivera busca la candidatura al gobierno de Tlaxcala, en tanto que Reyna Celeste Ascencio Ortega, pretende participar en el proceso interno de Michoacán.

La también senadora Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó su solicitud de licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido, al igual que el diputado Gilberto Herrera Ruiz y la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

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El diputado José Narro Céspedes aspira a la candidatura al gobierno de Zacatecas, al igual que la senadora Verónica Díaz Robles.

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El diputado Daniel Campos Plancarte es otro de los legisladores de Morena que pretende participar en las encuestas internas rumbo a las elecciones del próximo año.

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Se espera que durante la sesión del pleno de la Comisión Permanente de este martes se sumen otras solicitudes de diputados y senadores que pretenden gobernar sus entidades de origen.

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