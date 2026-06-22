Este lunes 22 de junio, personas trans y no binarias cumplieron cuatro días atrincheradas en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde no dejan entrar y salir a trabajadores y trabajadoras de la dependencia.

La activista Victoria Sámano dijo a EL UNIVERSAL que exigen una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que se atienda sus peticiones encaminadas a la protección de sus derechos humanos.

Mencionó que decidieron tomar los accesos a la Segob porque nadie les quiso recibir un documento con las peticiones que exigen las colectivas del plantón.

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"No entra nadie ni sale nadie. Ahorita ya hay bastante personal que salió a su hora de comida y así vamos a continuar, al menos hasta que no reciban ese documento en Oficialía de Partes", dijo.

Personas trans y no binarias cumplen cuatro días atrincheradas en Segob. Foto: Especial

Apuntó que un pequeño grupo de la Segob se acercó con ellas para ofrecer una mesa de trabajo con el subsecretario Arturo Medina Padilla, "sin embargo la rechazamos, debido a que la exigencia principal es con la secretaria Rosa Icela".

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Sámano indicó que continúa la rotación de personas en el salón que tomaron en la Secretaría de Gobernación, donde al exterior han realizado conversatorios al que asistió la activista Kenya Cuevas o sonideros.

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En el marco de la marcha del Orgullo el próximo 27 de junio en la Ciudad de México, la activista advirtió la realización de un evento en la calle general Primm y Abraham González, en la colonia Juárez.

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Recordó que sus exigencias son Ley Integral trans, salud integral, políticas públicas en materia de trabajo, educación y vivienda, entre otras.

Personas trans y no binarias cumplen cuatro días atrincheradas en Segob. Foto: Especial

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