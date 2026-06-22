La Secretaría de Marina (Semar) informó que la Región Naval Central realizó la ceremonia “Héroes de Cuatro Patas” donde fueron jubilados los elementos caninos Niko, Hunter e Hidra, quienes durante años formaron parte de las capacidades operativas de esta Institución, distinguiéndose por su lealtad, disciplina y entrega al servicio de México.

En un comunicado la Semar señaló que los tres ejemplares homenajeados, de raza Pastor Belga Malinois, fueron seleccionados y entrenados en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos de la Secretaría de Marina, donde desarrollaron las capacidades que posteriormente pondrían al servicio de México como especialistas en búsqueda y rescate, detección de explosivos y detección de narcóticos.

Durante su etapa operativa integraron binomios especializados junto a sus manejadores, con quienes construyeron una relación basada en la confianza, el entrenamiento constante y el cumplimiento de la misión.

Lee también Semar asegura más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero; reporta detención de cinco personas

A lo largo de su trayectoria, estos elementos caninos participaron en numerosas operaciones de apoyo a la población y de fortalecimiento de la seguridad nacional.

Entre ellas destaca la actuación de Niko, quien integró el equipo USAR-MARINA desplegado en febrero de 2023 en la región de Adiyaman, Turquía, tras los devastadores sismos que afectaron a ese país.

[Publicidad]

Semar rinde homenaje a Niko, Hunter e Hidra, elementos caninos que concluyen su servicio. Foto: Especial

Durante la misión internacional contribuyó a la localización de una persona con vida entre los escombros, reflejando la preparación, profesionalismo y capacidad operativa de la Armada de México en escenarios internacionales de ayuda humanitaria.

Lee también En el INE todavía quedan algunos "malquerientes de Morena", acusa Montiel; "hay muchos amigos de Lorenzo Córdova", advierte

Por su parte, Hunter e Hidra desempeñaron un papel fundamental en operaciones de seguridad realizadas junto con el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), participando en inspecciones preventivas en instalaciones estratégicas y eventos de alta relevancia nacional e internacional.

[Publicidad]

También colaboraron en acciones para combatir el tráfico ilícito de narcóticos, contribuyendo a la protección de la sociedad mexicana.

em