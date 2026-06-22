Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero.

En la primera acción los navales, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

En Guerrero se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

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En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado a delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

Gabinete de Seguridad asegura más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero. Foto: Especial

Los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

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Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

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En conjunto, se han incautado más de tres toneladas de cocaína, con lo que se evitó que alrededor de seis millones de dosis llegaran a la población y se generó una afectación económica superior a 600 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

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En la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en mares por la Semar.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que armas de fuego y sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Gabinete de Seguridad asegura más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero. Foto: Especial

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