Las lluvias registradas entre las 19:00 horas del 24 de junio y las 05:30 horas de este jueves provocaron diversos encharcamientos en distintas zonas de la capital, principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, además de la caída de un árbol que ocasionó la muerte de una persona en la colonia Roma Norte.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la noche se registraron precipitaciones de intensidad ligera a moderada en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Asimismo, se reportaron lluvias moderadas a fuertes en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Las autoridades atendieron nueve reportes de encharcamientos. En la alcaldía Benito Juárez se registró acumulación de agua en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Narvarte Poniente, donde no se reportaron daños a bienes.

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En la alcaldía Cuauhtémoc se concentró la mayor parte de las afectaciones. En inmuebles localizados en las colonias Roma Norte, Roma Sur y Condesa se reportaron ingresos de agua, afectaciones menores a departamentos y anegaciones en vialidades. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, alcaldías y cuerpos de emergencia realizaron labores de desazolve y bombeo para disminuir los niveles acumulados.

El incidente más grave ocurrió en el cruce de las calles Querétaro y Medellín, en la colonia Roma Norte, donde un pino de aproximadamente 15 metros de altura colapsó debido a las condiciones meteorológicas. Durante su caída desprendió cableado eléctrico de media tensión, lo que provocó la electrocución de un hombre de aproximadamente 29 años de edad que transitaba por la zona.

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Paramédicos de Protección Civil determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración. Personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó cortes de energía para mitigar riesgos, mientras que equipos de emergencia efectuaron el retiro del árbol y aseguraron el área.

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Además, tres vehículos particulares resultaron dañados por la caída del ejemplar arbóreo. La Fiscalía capitalina tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes.

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Las autoridades continúan con la evaluación de riesgos y la atención de afectaciones derivadas de las lluvias y vientos registrados en la capital del país.

mahc/LL