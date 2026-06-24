Culiacán.- Al ser instalado el Puesto de Comando de Protección Civil para la temporada de lluvias y fenómenos naturales, se dio a conocer que se cuenta con 136 refugios temporales con capacidad para alojar hasta 51 mil personas que requieran ser evacuadas o reubicadas.

Roy Navarrete Cuevas, coordinador Estatal de Protección Civil, resaltó que se cuenta con una fuerza de auxilio contra siniestros de dos mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno, más los cuerpos de bomberos, Cruz Roja, voluntarios y 801 vehículos de emergencia.

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En el evento presidido por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se dio a conocer que en un análisis y evaluación de Sinaloa se espera que entre 18 y 21 ciclones puedan afectar el territorio estatal.

Velázquez Alzúa explicó que a excepción del municipio de Choix, el resto de la entidad se encuentra en la clasificación de riesgo de medio alto por ciclones tropicales, seis municipios con grado medio, dos con alto y 11 con muy alto riesgo.

Por su parte, Bonilla Valverde exhortó a la población estar atentos a la información oficial que se emita en relación a los fenómenos naturales y seguir las recomendaciones de protección civil.

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