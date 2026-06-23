Una fractura en la tierra de aproximadamente 200 metros de longitud surgió en el ejido Tierras Prietas del municipio de Arteaga, Coahuila, presuntamente asociada a la saturación del terreno derivada de las precipitaciones pluviales registradas recientemente en la región.

Personal de Protección Civil y Bomberos del municipio acudió al ejido tras un reporte emitido al sistema de Emergencias por la presencia de una grieta en terreno natural ubicada sobre un camino vecinal.

Aparece una grieta de 200 metros en Arteaga, Coahuila; investigan su origen. Foto: Especial.

La evaluación realizada en campo determinó que el fenómeno se encuentra a aproximadamente un kilómetro de las viviendas más cercanas, por lo que actualmente no representa riesgo para habitantes ni para infraestructura habitacional.

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Al tratarse de una vía de uso comunitario, se implementaron medidas preventivas consistentes en la restricción del tránsito vehicular y peatonal, así como la señalización y delimitación del área afectada.

Aparece una grieta de 200 metros en Arteaga, Coahuila; investigan su origen. Foto: Especial.

La presidenta municipal de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, mantiene coordinación con la secretaría de Medio Ambiente de Coahuila para la realización de los dictámenes técnicos correspondientes y del estudio geológico-geotécnico, a fin de determinar el origen de la fractura y evaluar la estabilidad del terreno.

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El área permanece bajo monitoreo permanente, particularmente durante y después de eventos de lluvia, para identificar cualquier variación en su comportamiento y dar seguimiento técnico conforme a los resultados que emitan las instancias competentes.

dmrr/cr