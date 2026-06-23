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Culiacán, Sin a 23 de junio. - En una privada habitacional del sector Los Ángeles, en la parte nor-oriente de la capital del estado, un grupo mixto de fuerzas federales y estatales se conoció que fue detenido un civil, aseguraron armas automáticas, un lanzagranadas y un vehículo con reporte de robo, el lugar permanece en resguardo.
Una llamada anónima sobre la presencia de personas armadas en una residencia de la privada alertó al Ejército, la Guardia Nacional y a los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, los cuales, durante un recorrido de inspección por el sector, detectó que en una casa había personas armadas.
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Los vecinos de la privada habitacional que se ubica a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala, los elementos federales estatales, localizaron un inmueble sobre el boulevard Lago, donde se conoció que una persona del sexo masculino, cuya identidad no se ha dado a conocer fue detenido.
Sobre este operativo que se desplegó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aún no da a conocer el número de armas encontradas en la vivienda, cargadores y el tipo de la unidad que fue asegurada y que según se conoce, tiene reporte de robo.
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dmrr/cr
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