Pachuca. - Derivado de una investigación por la desaparición de una persona ocurrida en Tulancingo, Hidalgo, se realizó un cateo en un inmueble de la colonia, 2 de agosto, donde fueron localizados, restos humanos que se presume, corresponderían a J.M.L.S desaparecido en junio de este año.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el pasado 17 de junio se recibió el reporte de desaparición de un hombre identificado con las iniciales J.L.M.S., por lo que se iniciaron las indagatorias correspondientes.

Con base en la información recabada dentro de la carpeta de investigación, se obtuvo una orden de cateo para intervenir un domicilio ubicado sobre la calle San Miguel, sin número, en la colonia 2 de agosto.

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Durante las diligencias, peritos especializados realizaron el procesamiento del inmueble y utilizaron tecnología técnica especializada para la búsqueda de indicios. Como resultado, fueron localizados los restos de una sola persona, quien ya se encontraba en estado de descomposición.

La víctima había sido enterrada en la parte trasera de la vivienda, dentro de un espacio utilizado como bodega. La Procuraduría precisó que no se trata de una fosa clandestina ni del hallazgo de varios cuerpos, como se señaló en algunos reportes.

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Únicamente se localizó un cadáver que, de manera presunta, correspondería a la persona desaparecida; sin embargo, la institución subrayó que no puede confirmarse oficialmente hasta que concluyan los estudios forenses correspondientes.

En el lugar se mantiene una fuerte movilización policiaca y el inmueble permanece asegurado para preservar los indicios y continuar con las investigaciones.

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