Bruselas.- El comisario de Migración de la Unión Europea (UE), Magnus Brunner, dijo que, tras estar en contacto con ministros de Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, ambos países han garantizado que las fronteras interiores impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta "son temporales".

"Hoy me he puesto en contacto con los ministros de Interior tanto de España como de Italia. Ambos han confirmado que los controles en las fronteras interiores son temporales", aseguró el comisario europeo a través de redes sociales.

Asimismo, Brunner destacó "los avances que hemos logrado en la lucha contra la inmigración ilegal" e insistió en que "la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso".

Lee también Tras crisis en Ceuta, España amenaza a Italia con "medidas proporcionales" si no retira controles en frontera; Roma "no acepta ultimátums"

Finalmente, el austríaco confió en que las autoridades españolas "han asegurado que los acontecimientos de Ceuta no tendrán repercusiones duraderas en el espacio Schengen", y añadió que, por ese motivo, "hay indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto".

España comunicó este sábado a diferentes autoridades europeas la decisión del gobierno de restablecer los controles fronterizos en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia, después de que el gobierno italiano rechazara levantar sus controles a las viajeros procedentes de España que estableció el pasado 1 de agosto.

[Publicidad]

Los controles fronterizos se aplican desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, según explicó el ministro Grande-Marlaska, aunque este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción.

España controla a 199 viajeros en 12 vuelos procedentes de Italia

La Policía española controló este sábado a 199 nacionales de terceros países que llegaron al país en doce vuelos procedentes de Italia, como parte de los controles fronterizos aleatorios implementados ante el incremento de las llegadas de migrantes a territorio italiano.

Las revisiones se realizaron en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Madrid concentró el mayor número, con 83 pasajeros revisados en un vuelo procedente de Roma, seguido de Barcelona, donde se controló a 67 viajeros de dos vuelos llegados desde Milán y Roma.

[Publicidad]

En Valencia fueron revisados 33 pasajeros de tres vuelos procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari. En Sevilla se controló a once viajeros de vuelos procedentes de Bolonia y Florencia, mientras que en Bilbao fueron cinco los pasajeros revisados en un vuelo desde Roma. En Alicante se incluyeron tres vuelos en el dispositivo, aunque no se efectuaron controles a nacionales de terceros países.

Lee también Tras crisis en Ceuta, España amenaza a Italia con "medidas proporcionales" si no retira controles en frontera; Roma "no acepta ultimátums"

Las comprobaciones se enfocan en ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea para verificar su situación ante la posibilidad de que posteriormente se desplacen a España. En el operativo participaron al menos 27 funcionarios policiales en los aeropuertos donde se realizaron las revisiones.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc