La influencer japonesa conocida en redes sociales como Mina Chan, de 26 años, falleció este miércoles, mientras realizaba una transmisión en vivo en la que, de acuerdo con reportes, se encontraba en una situación de angustia.

De acuerdo con la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la policía de la estación de Yongsan recibió varias llamadas de luego de que espectadores expresaran preocupación por el estado de la influencer durante una transmisión.

La investigación permanece abierta y el caso es investigado por las autoridades de Seúl, en medio de señalamientos sobre un supuesto episodio de acoso y hostigamiento en línea.

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La creadora de contenido tenía 26 años. Foto: Instagram @minann22

¿Quién era Mina Chan?

Mina Chan era una creadora de contenido japonesa, que residía en el distrito de Yongsan en Corea del Sur, era fanática del grupo surcoreano ENHYPEN y había construido una comunidad en redes sociales alrededor de su afición por el K-pop.

Su nombre comenzó a circular ampliamente en los últimos días. después de que surgiera una controversia relacionada con un concierto de ENHYPEN y posteriormente con una transmisión en vivo de Ni-ki, integrante del grupo.

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Según los reportes publicados sobre el caso, Mina Chan habría recibido una ola de críticas y mensajes de usuarios en redes después de ese episodio, abriendo un debate dentro de las comunidades de fans de la banda.

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La influencer japonesa era fanática del grupo surcoreano ENHYPEN. Foto: Instagram @minann22

¿Qué ocurrió antes de su muerte?

La controversia habría comenzado el pasado 31 de julio, después de que Mina Chan asistiera a un evento de firmas de autógrafos de la banda en Estados Unidos, y posará junto a Ni-Ki y Sunoo, miembros del grupo.

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Días después, Ni-Ki realizó una transmisión en vivo en la que hizo comentarios sobre determinadas conductas de asistentes a conciertos. Algunos usuarios relacionaron esas declaraciones con Mina Chan y habrían iniciado una campaña de acoso digital.

Cabe señalar que, antes de su muerte, la joven habría publicado mensajes en redes en los que hablaba de la presión que estaba enfrentando y ofrecía una disculpa pública.

La banda visitará nuestro país por primera vez. Foto: Instagram.

Sin embargo, a través de Instagram, la compañía a cargo del grupo, BELIFT LAB, compartió un comunicado, en el que asegura que el "odio dirigido hacia la víctima surgió del ciberacoso y no tiene ninguna relación con Ni-Ki".

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De acuerdo con el posicionamiento, Ni-Ki únicamente expresó una "preocupación general" y no era un mensaje dirigido para nadie en particular. "Distorsionar sus palabras y vincularlas con esta situación constituye un acoso intencionado", señalaron.

La muerte de Mina Chan desató preocupación entre usuarios y provocó una nueva discusión sobre el impacto que pueden tener las campañas de hostigamiento en internet, especialmente dentro de comunidades de seguidores de artistas.

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