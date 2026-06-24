Metrópoli | 24-06-26 | 16:12 | Actualizada | 24-06-26 | 16:12 |

Ante el arranque del nuevo operativo vial, la informó que se levantaron 20 infracciones y retuvieron siete garantías por faltas al .

En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron por 10 elementos de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc especializados en materia de tránsito, quienes iniciaron operaciones en calles de la .

Asimismo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega supervisó las acciones realizadas en calles como Doctor Lavista y Doctor Rafael Ángel de la Peña.

La demarcación acotó que los elementos realizaron labores de apoyo vial e infraccionaron vehículos. Foto: Especial
La demarcación acotó que los elementos realizaron labores de apoyo vial e infraccionaron vehículos. Foto: Especial

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“Hoy dimos el banderazo de salida a un nuevo dispositivo de apoyo vial que llega para poner orden donde antes había caos”, señaló la edil.

La demarcación acotó que los elementos realizaron labores de apoyo vial e infraccionaron vehículos estacionados en doble y triple fila; además, intervinieron en puntos donde se dificultaba el tránsito de peatones, ambulancias, transporte público y automovilistas.

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“10 compañeras y compañeros Oriones se especializaron en materia de tránsito y se suman a las calles para agilizar la movilidad, atender puntos conflictivos y ayudar a que peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas convivan de manera más segura y eficiente”, afirmó Rojo de la Vega.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que fueron "10 compañeras y compañeros Oriones" quienes se especializaron en materia de tránsito. Foto: Especial
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que fueron "10 compañeras y compañeros Oriones" quienes se especializaron en materia de tránsito. Foto: Especial

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La alcaldía recordó que este programa se implementó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

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Finalmente, señaló que estos operativos continuarán en distintos puntos de la demarcación.

vr/cr

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