Ante el arranque del nuevo operativo vial, la alcaldía Cuauhtémoc informó que se levantaron 20 infracciones y retuvieron siete garantías por faltas al Reglamento de Tránsito.

En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron por 10 elementos de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc especializados en materia de tránsito, quienes iniciaron operaciones en calles de la colonia Doctores.

Asimismo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega supervisó las acciones realizadas en calles como Doctor Lavista y Doctor Rafael Ángel de la Peña.

La demarcación acotó que los elementos realizaron labores de apoyo vial e infraccionaron vehículos. Foto: Especial

Lee también Secretaría de Gobierno supervisa venta y consumo de bebidas alcohólicas en inmediaciones de Reforma; SSC desplegará 4 mil 200 policías en la zona

“Hoy dimos el banderazo de salida a un nuevo dispositivo de apoyo vial que llega para poner orden donde antes había caos”, señaló la edil.

La demarcación acotó que los elementos realizaron labores de apoyo vial e infraccionaron vehículos estacionados en doble y triple fila; además, intervinieron en puntos donde se dificultaba el tránsito de peatones, ambulancias, transporte público y automovilistas.

[Publicidad]

“10 compañeras y compañeros Oriones se especializaron en materia de tránsito y se suman a las calles para agilizar la movilidad, atender puntos conflictivos y ayudar a que peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas convivan de manera más segura y eficiente”, afirmó Rojo de la Vega.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que fueron "10 compañeras y compañeros Oriones" quienes se especializaron en materia de tránsito. Foto: Especial

Lee también Secretaría de Turismo CDMX llama a ser "buena copa" y celebrar con responsabilidad el partido México vs Chequia; recuerda que hay Ley Seca en el Centro

La alcaldía recordó que este programa se implementó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

[Publicidad]

Finalmente, señaló que estos operativos continuarán en distintos puntos de la demarcación.

vr/cr