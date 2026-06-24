La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Congreso de la Ciudad de México armonizar el Código Civil local en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo anterior ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en abril de 2027.

La CNDH envió un Reporte Ejecutivo en el que se detalla que se identificaron avances sustantivos y áreas de oportunidad en el Código Civil local que aún limitan o pueden limitar el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entre ellos, la persistencia de criterios basados en ‘capacidad mental’; lenguaje jurídico incompatible con el enfoque de derechos humanos; subsistencia de restricciones indirectas al ejercicio de derechos; y persistencia de lógicas sustitutivas en determinados supuestos.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al Poder Legislativo local realizar una revisión del Código Civil capitalino para eliminar integralmente figuras restrictivas que presupongan sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, entre ellas: tutela de personas con discapacidad, curatela y nulidad por incapacidad.

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Se sugiere realizar una revisión integral del Código Civil con enfoque transversal e iniciar, discutir y aprobar las modificaciones, adiciones y derogaciones necesarias que permitan a las personas con discapacidad contar con una legislación que les garantice el igual reconocimiento ante la ley como personas.

Lo anterior, de acuerdo a la CNDH, deberá tomar en cuenta: actualizar preceptos en el Código Civil con el propósito de eliminar las disposiciones incompatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la terminología anacrónica, peyorativa o discriminatoria hacia las personas con discapacidad; derogar todo vestigio relacionado con el régimen de interdicción, tutela y cúratela vinculado a las personas con discapacidad; eliminar la nulidad de actos jurídicos basada en discapacidad o incapacidad, incorporando criterios centrados en la voluntad y apoyos; y revisar disposiciones en la legislación secundaria en materia administrativa, laboral, familiar, sucesoria, notarial, entre otras, a fin de eliminar toda restricción al ejercicio pleno de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad

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“Este análisis constituye un panorama legisiativo sobre el Código Civil en comento respecto a la ausencia de elementos para garantizar la capacidad jurídica de !as personas con discapacidad. Por lo anterior, se exhorta a profundizar en la revisión dei mismo, a fin de identificar barreras jurídicas adicionales que impidan a las personas con discapacidad alcanzar la igualdad ante la ley”, precisa el Reporte Ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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