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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comenzaron a desplegarse en los alrededores del Estadio de la Ciudad de México con motivo del partido de la Copa Mundial de Fútbol de este miércoles.
Los uniformados han comenzado a realizar formaciones en el recinto deportivo para garantizar la seguridad de los aficionados antes y durante el partido entre las selecciones de México y Chequia.
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El despliegue también busca garantizar la movilidad de todos en la zona, aseguró la SSC.
LL
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