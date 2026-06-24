Metrópoli | 24-06-26 | 09:03 | Actualizada | 24-06-26 | 09:03 |

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comenzaron a desplegarse en los alrededores del con motivo del partido de la Copa Mundial de Fútbol de este miércoles.

Los uniformados han comenzado a realizar formaciones en el recinto deportivo para garantizar la seguridad de los aficionados antes y durante el partido entre las selecciones de México y Chequia.

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El despliegue también busca garantizar la movilidad de todos en la zona, aseguró la SSC.

Comienza despliegue operativo en el Estadio Ciudad de México por el partido México vs Chequia; SSC refuerza seguridad y movilidad. Foto: Especial
Comienza despliegue operativo en el Estadio Ciudad de México por el partido México vs Chequia; SSC refuerza seguridad y movilidad. Foto: Especial

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