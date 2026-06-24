La Secretaría de Gobierno implementó filtros de acceso a las calles aledañas en Paseo de la Reforma para inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la transmisión del partido entre México-Chequia de esta noche, en el contexto de que se aplicó La Ley Seca en tiendas de conveniencia desde hoy a las 15:00 horas en el Centro Histórico y cinco colonias de la alcaldía de Cuauhtémoc.

A través de su cuenta de X, el secretario de Gobierno, César Cravioto, posteó fotografías del personal desplegado sobre Paseo de la Reforma.

En la zona, la SSC tiene previsto el despliegue de 4 mil 200 policías.

El gobierno capitalino enviará a 7 mil 500 servidores públicos, para vigilar que no haya venta de alcohol en la vía pública. Foto: Especial

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Además, el gobierno capitalino enviará a 7 mil 500 servidores públicos, incluidos 649 de la Secretaría de Gobierno para vigilar que no haya venta de alcohol en la vía pública y reordenamiento de ambulantaje.

Se instalarán 600 contenedores de basura, así como la mayoría de los 180 baños móviles.

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Mientras que personal del Metrobús, colocó letreros en los parabuses colocados en dicha vialidad para evitar que las personas se suban, como lo hicieron en el anterior partido de México.

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Más temprano, la secretaría de Gobierno informó que, desde la apertura de las puertas del FIFA Fan Festival, que se desarrolla en el Zócalo capitalino, realiza labores de supervisión en los filtros de acceso y zonas aledañas, con el objetivo de inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

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En este sentido, alrededor de las 12:00 horas, personal operativo decomisó diversas latas de cerveza que se encontraban en una cubeta y que pretendían ser comercializadas entre los asistentes y aficionados del evento deportivo.

“La autoridad capitalina mantendrá estas acciones de manera permanente durante el desarrollo del evento, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar que esta celebración deportiva se mantenga en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia para todas y todos los asistentes”, explicó.

vr/cr