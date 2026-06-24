Ecatepec, Méx.-La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), que agrupa a pequeños propietarios, operadores independientes y empresas medianas del sector de carga, turismo y pasaje, retiraron los bloqueos viales que mantenían en algunos puntos de la entidad mexiquense.

Los integrantes firmaron una minuta con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se comprometen a atender sus principales demandas, entre ellas mayor seguridad en carreteras, reducción de costos operativos y simplificación de trámites.

Los cierres afectaron la autopista México-Pachuca a la altura de Ecatepec, la autopista México-Tulancingo, en Axapusco y la carretera Chalco-México.

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La firma de la minuta ocurrió tras una mesa de diálogo en Gobernación. Ambas partes acordaron privilegiar el libre tránsito y continuar las negociaciones.

AMOTAC representa a decenas de miles de socios distribuidos en las 32 entidades y su dirigente Rafael Ortiz Pacheco.

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El líder de AMOTAC, dio a conocer que le darán un plazo de tres meses a las autoridades y en caso de incumplir el acuerdo saldrán a las calles de nueva cuenta.

vr/cr