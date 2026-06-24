La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en toda la ciudad.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros entre las 16:00 y las 21:00 horas de este 24 de junio.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

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Asimismo, se sugiere evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel y al 555683-2222 de la SGIRPC.

mahc/LL