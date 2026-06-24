El comercio ambulante en la Alameda Central aprovecha la presencia de turistas nacionales y extranjeros ante el Mundial de Futbol, mientras los comercios establecidos del Centro Histórico batallan para lograr su recuperación económica tras el fin de los bloqueos y las manifestaciones.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató la comercialización de productos en lonas sobre el piso y mesas improvisadas a un costado del Palacio de Bellas Artes. Se ofertan desde souvenirs, máscaras de lucha, paraguas, monederos y hasta joyería.

En el monumento a Beethoven y las fuentes cercanas es donde se concentra el mayor número de informales, quienes ofrecen esquites, elotes, papás, refrescos, gorditas de nata y gran variedad de comida.

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Incluso, un puesto de tacos colocó una mesa y sillas dentro de las jardineras para que los comensales se sienten a comer sus alimentos.

En la acera que da a la Avenida Juárez también hay varios tendidos de plástico con mercancía. Una situación similar está en la banqueta de enfrente, donde hay colectivas feministas que venden o intercambian sus productos.

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