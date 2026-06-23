Ante la “Ley Seca” el día de mañana por el partido entre México y República Checa, tiendas de abarrotes y de conveniencia se preparan para respetar la no venta de bebidas alcohólicas.

Dicha medida se publicó este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que se suspenderá la venta de bebidas embriagantes en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc del 24 de junio a las 15:00 horas hasta el día siguiente a las 7:00 horas.

A unas calles del Monumento a la Revolución está la tiendita de abarrotes “La Chatita”, el dueño explicó a EL UNIVERSAL que está al tanto de la medida, pero no es algo que le agrade del todo.

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“A ver cómo nos va, la cerveza es lo que más se vende. Ese día del partido (que jugó la selección mexicana) se me vaciaron los refrigeradores, vendí todo”, subrayó.

El tendero agregó que no sabrá qué pasará durante el encuentro deportivo en esa zona, ya que instalaron tres pantallas gigantes sobre Avenida de la República, a dos calles de su local.

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“A ver cómo consigue la gente, pero ya con que gane México”, refirió.

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Algunas tiendas de conveniencia desconocen aún de esta restricción. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

En tanto, los trabajadores del Oxxo que está en avenida Morelos, de la colonia Juárez, refieren que también están al tanto de la medida. “Bajo ninguna circunstancia podemos vender alcohol, hasta la mañana del jueves”.

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Sin embargo, no todos están enterados de esta restricción. Las vendedoras del Seven Eleven en el Barrio Chino de la Colonia Centro dijeron no estar notificadas. “No nos han dicho nada, al menos aquí no”.

¿Qué establecimientos están exentos de la "Ley Seca"?

A pesar de ello, la Gaceta indicó que esta medida no aplicará para establecimientos como salones de fiestas, restaurantes, hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, durante el horario autorizado.

Ante las celebraciones del jueves 18 de junio en el Ángel de la Independencia y sus alrededores, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a disfrutar del partido y celebrar los juegos pero sin consumo de alcohol.

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