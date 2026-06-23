Tultitlán, Méx.- En la Vía José López Portillo se registra avance lento de vehículos, debido a la anegación causada por la fuerte lluvia que cayó en la localidad.

Los automovilistas circulan a baja velocidad para evitar que el líquido pluvial se meta sus unidades, ya que el agua alcanza el nivel de la banqueta.

La afectación a la circulación ocurre en dirección a Coacalco, a la altura de la zona conocida como La Bandera, en el municipio de Tultitlán.

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Los conductores de vehículos circulan lento por uno de los tres carriles que comprende la vialidad.

Además, el servicio de la línea II del Mexibús se ve afectado también, luego de la precipitación pluvial que cayó.

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Trabajadores del organismo de agua APAST ya trabajar para abatir los niveles del agua en ese y otros puntos de la demarcación.

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Árboles caídos en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Tras la lluvia registrada la tarde de este martes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el gobierno local informó sobre la caída de seis árboles.

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“Tras las lluvias registradas esta tarde, personal de Protección Civil y Bomberos lleva a cabo labores para atender la caída de seis árboles en diferentes calles y avenidas del municipio”, dijo la autoridad local.

Por lo anterior, elementos de protección civil y bomberos procedieron a realizar maniobras de seccionamiento y retiro de los árboles caídos.

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que el objetivo es liberar las vialidades y salvaguardar la seguridad de la población que transita por ellas. Foto: Especiales.

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Las cuadrillas fueron desplegadas en las colonias Plan de Guadalupe, Atlanta, Santa María Guadalupe Las Torres, Fidel Velázquez y Santiago Tepalcapa.

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que el objetivo es liberar las vialidades y salvaguardar la seguridad de la población que transita por ellas.

El Gobierno Municipal mantiene acciones de atención y monitoreo permanente ante las condiciones meteorológicas.

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Tras la lluvia registrada la tarde de este martes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el gobierno local informó sobre la caída de seis árboles. Foto: Especiales.

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Ante cualquier situación de riesgo, el gobierno municipal pide a la población reportar al número de emergencia: 55 2620 1909.

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jecg/cr