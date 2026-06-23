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Un adulto mayor fue víctima de un robo mediante engaños en calles de la alcaldía Benito Juárez, donde un hombre y una mujer, se observa en un video, aparenta que limpia su ropa para distraerlo y robarlo.
Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y presuntamente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez.
En las imágenes se observa a un hombre de la tercera edad caminando y que es interceptado por dos personas.
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De acuerdo con la grabación, una mujer se aproxima para advertirle que su camisa se encuentra manchada, mientras que un hombre se ofrece a ayudarlo a limpiarse.
Luego, el sujeto comienza a manipular la ropa de la víctima y, en cuestión de segundos, sustrae una cartera y diversos objetos personales de sus bolsillos.
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Mientras el adulto mayor permanece distraído intentando limpiar la mancha, tanto el hombre como la mujer continúan simulando apoyo hasta que finalmente se retiran del lugar.
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Vecinos señalaron que esta modalidad delictiva, conocida popularmente como el “truco de la mostaza”, consiste en arrojar deliberadamente algún líquido o sustancia sobre la ropa de una persona para después acercarse con el pretexto de auxiliarla.
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Durante la distracción, los responsables aprovechan para cometer robos sin que la víctima advierta de inmediato lo ocurrido.
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vr/cr
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