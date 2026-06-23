Un adulto mayor fue víctima de un robo mediante engaños en calles de la alcaldía Benito Juárez, donde un hombre y una mujer, se observa en un video, aparenta que limpia su ropa para distraerlo y robarlo.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y presuntamente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la distracción, los responsables aprovechan para cometer robos. Foto: Especial

En las imágenes se observa a un hombre de la tercera edad caminando y que es interceptado por dos personas.

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De acuerdo con la grabación, una mujer se aproxima para advertirle que su camisa se encuentra manchada, mientras que un hombre se ofrece a ayudarlo a limpiarse.

Luego, el sujeto comienza a manipular la ropa de la víctima y, en cuestión de segundos, sustrae una cartera y diversos objetos personales de sus bolsillos.

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⚠️ ¡Cuidado con el “truco de la mostaza”!



Una pareja fue captada cuando presuntamente lanzó una sustancia a la ropa de un adulto mayor en la alcaldía Benito Juárez. Mientras fingían ayudarlo a limpiarse, le robaron sus pertenencias y huyeron.



🎥 El momento quedó grabado. #CDMX pic.twitter.com/kWeHYTDOft — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) June 23, 2026

Mientras el adulto mayor permanece distraído intentando limpiar la mancha, tanto el hombre como la mujer continúan simulando apoyo hasta que finalmente se retiran del lugar.

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Vecinos señalaron que esta modalidad delictiva, conocida popularmente como el “truco de la mostaza”, consiste en arrojar deliberadamente algún líquido o sustancia sobre la ropa de una persona para después acercarse con el pretexto de auxiliarla.

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Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad. Foto: Especial

Durante la distracción, los responsables aprovechan para cometer robos sin que la víctima advierta de inmediato lo ocurrido.

vr/cr