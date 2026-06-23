Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes luego de verse involucrado en un percance vehicular con una unidad del Metrobús de la Línea 5, en inmediaciones de la estación Preparatoria 1, ubicada en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 11:10 horas sobre la avenida La Noria, en su cruce con Prolongación División del Norte, en la colonia Paseo del Sur. En ese punto, una unidad articulada del sistema Metrobús y una motocicleta particular de color gris con negro colisionaron por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó gravemente lesionado sobre la carpeta asfáltica, por lo que se solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía de Tránsito acudieron al sitio y procedieron al acordonamiento de la zona. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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Minutos después arribó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos realizaron una valoración del motociclista. Sin embargo, tras la revisión correspondiente, determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía de Tránsito acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento de la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y preservar los indicios para la investigación.

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La circulación vehicular registró afectaciones en la zona mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida. Las autoridades serán las encargadas de determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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