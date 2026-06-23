Trabajadores de comercios de la Plaza de Garibaldi y mariachis aseguraron que tras el ataque a tiros contra un hombre, registrado la madrugada del sábado en la Plaza de Garibaldi, la seguridad en la zona ha aumentado y esperan que el incidente no afecte en las visitas, ya que con la instalación de una pantalla para transmitir los partidos de la Selección Nacional Mexicana durante la Copa Mundial de Fútbol las ventas habían aumentado.

"Nos estaba yendo bien, esperemos esto no repercuta, porque los días que transmitieron los partidos hubo mucha gente, hubo movimiento, a nosotros nos fue bien y te puedo asegurar que al resto también", dijo el trabajador del Museo del Tequila y el Mezcal.

Por otro lado, Jesús, de oficio mariachi, afirmó que después del ataque que costó la vida de una persona, ha visto mayor presencia de policías.

Sobre la plaza había al menos cuatro módulos de vigilancia con policías. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también Sentencian a integrante de "La Chokiza" a más de 47 años en prisión; es acusado de extorsión

"Dicen que fue 'un cobro', pero con nosotros no se meten y uno no pregunta, afortunadamente ya se ven más policías en la plaza, esperemos cumpla el objetivo".

En un recorrido realizado la tarde de este martes, se observaron tres patrullas dentro de la Plaza de Garibaldi, una afuera del local donde murió el sujeto baleado el sábado.

[Publicidad]

También sobre la plaza, había al menos cuatro módulos de vigilancia con policías.

Quienes frecuentan la zona afirman que han visto mayor presencia de policías. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también ¿Aplica a restaurantes la Ley Seca en el Centro Histórico por el partido de México vs Chequia?

Sobre el Eje Central también se observaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) así como varios oficiales.

[Publicidad]

Por otro lado, algunos de los comerciantes dijeron saber sobre la disposición de implementar Ley Seca, publicada la mañana de este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

"No he visto la gaceta, pero si es así nosotros tenemos servicio con alimentos, podemos atender sin problemas", explicó la recepcionista del Salón Tenampa.

Mientras que propietarios de vinaterías explicaron que deberán acatar la disposición como en ocasiones anteriores.

[Publicidad]

vr/cr