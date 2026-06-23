Vecinos del municipio de Nezahualcóyotl bloquean la calzada Ignacio Zaragoza, con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Metro Canal de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa, para protestar contra la construcción de una gasera.

Los manifestantes se apostaron en los carriles centrales y laterales para impedir el paso de los vehículos, lo que ha generado filas de unidades en esa zona de la metrópoli.

Los inconformes argumentan que el proyecto se ubica cerca de escuelas y zonas habitacionales.

Los inconformes argumentan que el proyecto se ubica cerca de escuelas y zonas habitacionales. Foto: Especial

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Según ellos, un diagnóstico de Protección Civil municipal concluyó que el sitio no es viable y que la instalación carece de los permisos requeridos.

En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes les pidieron que permitan la circulación de los automotores.

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Hace unos momentos arribó personal de Desarrollo Urbano y les dijo que revisarán si en el ayuntamiento hay alguna petición para la autorización de ese tipo de establecimiento.

vr/cr