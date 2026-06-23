[Publicidad]
Usuarios del Tren Interurbano “El Insurgente” exhibieron las afectaciones que hubo por la falla que se registró ayer en uno de los trenes tras un corto circuito a la altura de la estación Observatorio.
Señalaron que el personal, sin un protocolo de seguridad, improvisó una lámina de acero para que los pasajeros que quedaron varados en uno de los trenes, pasaran a otro que estaba funcionando para ser trasladados al resto de estaciones.
“Estuvimos esperando más de una hora, luego ya dijeron que nos iban a mover de tren, pero todavía se tardaron”, comentó Luisa, pasajera.
Lee también Tras asesinato ocurrido en Garibaldi, aumenta seguridad en la zona; "nos estaba yendo bien, esperemos esto no repercuta": comerciantes
A través de un video que fue difundido por los usuarios se puede ver cómo las personas pasaron de un vagón a otro, lo que generó preocupación principalmente entre quienes iban acompañados con menores.
“Si sentimos temor porque no sabíamos en qué momento se iba a mover el tren, pero ya después nos empezaron a pasar al otro tren, pero sí nos dio miedo porque pasar de lado a lado en plenas vías”, refirió Frida, madre de familia.
[Publicidad]
Durante los tres años que lleva en funcionamiento el Insurgente ha registrado diversas fallas desde retrasos en los trenes, cortes en el servicio, falta de información en el uso de la tarjeta, invasión de vías por personas, elevadores fuera de servicio, además que a esto se suman las bases irregulares en la periferia de las estaciones de Zinacantepec y Metepec.
Habrá ley seca en el Centro Histórico por partido México-Chequia; suspenden venta de alcohol en comercios de la alcaldía Cuauhtémoc
vr
[Publicidad]
Más información
Maripina Menéndez
El papel de la salud mental en el futbol
Nación
Felicitan a Sheinbaum por su cumpleaños 64; una lideresa mundial, le dicen
Odette Ferrer Aldana
De la negociación a la implementación: el reto climático mexicano
Economía
Inflación baja a 3.55% en la primera quincena de junio; es la sexta reducción al hilo
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 24 de Junio de 2026
Historias
Horóscopos de HOY: LEO, tu atractivo llamará la atención de aquella persona especial
Historias
¡De telenovela! Así fue la historia de amor entre Memo Ochoa y Dulce María de RBD
Al día
¡Medidas desesperadas! Padre de joven asesinado le protestará en la cara a AMLO