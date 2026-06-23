Usuarios del Tren Interurbano “El Insurgente” exhibieron las afectaciones que hubo por la falla que se registró ayer en uno de los trenes tras un corto circuito a la altura de la estación Observatorio.

Señalaron que el personal, sin un protocolo de seguridad, improvisó una lámina de acero para que los pasajeros que quedaron varados en uno de los trenes, pasaran a otro que estaba funcionando para ser trasladados al resto de estaciones.

“Estuvimos esperando más de una hora, luego ya dijeron que nos iban a mover de tren, pero todavía se tardaron”, comentó Luisa, pasajera.

A través de un video que fue difundido por los usuarios se puede ver cómo las personas pasaron de un vagón a otro. Foto: Especial

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A través de un video que fue difundido por los usuarios se puede ver cómo las personas pasaron de un vagón a otro, lo que generó preocupación principalmente entre quienes iban acompañados con menores.

“Si sentimos temor porque no sabíamos en qué momento se iba a mover el tren, pero ya después nos empezaron a pasar al otro tren, pero sí nos dio miedo porque pasar de lado a lado en plenas vías”, refirió Frida, madre de familia.

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Durante los tres años que lleva en funcionamiento el Insurgente ha registrado diversas fallas desde retrasos en los trenes, cortes en el servicio, falta de información en el uso de la tarjeta, invasión de vías por personas, elevadores fuera de servicio, además que a esto se suman las bases irregulares en la periferia de las estaciones de Zinacantepec y Metepec.

vr