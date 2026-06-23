Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una empresa privada transmitirá partidos del torneo internacional, en las instalaciones del Parque de las Esculturas, informó el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli.

La autoridad local precisó que el privado acreditó en su solicitud tener los derechos de transmisión y la población podrá ver los partidos, desde este miércoles 23 de junio con el encuentro entre México y Chequia.

El proyecto iniciará en el Parque de las Esculturas y existe la posibilidad de extenderse a otros espacios del municipio para distintos partidos del evento.

El gobierno local puntualizó que darán acompañamiento institucional para que las familias disfruten de los partidos. Foto: Especial

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Además, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli puntualizó que no se trata de un evento que organicen como gobierno, pues no son sede oficial de la organizadora internacional.

“La participación municipal consiste en autorizar el uso de instalaciones públicas, previa solicitud del particular responsable de la actividad, así como brindar acompañamiento en materia de seguridad pública, orden vial y protección ciudadana, para garantizar su adecuado desarrollo”, indicó la autoridad local.

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El gobierno local puntualizó que darán acompañamiento institucional para que las familias disfruten de los partidos y reiteró que “toda actividad de transmisión se realizará bajo responsabilidad del particular solicitante, quien acreditó contar con los derechos correspondientes”.

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