La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) informó que la derrama económica ha sido principalmente impulsada por el mercado local, ya que la mayoría de los restaurantes no identificó una presencia significativa de turistas vinculados al Mundial.

En un comunicado, el organismo explicó que estos datos provienen de una encuesta aplicada a sus agremiados para saber el comportamiento entre el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 y el fin de semana del Día del Padre.

Agregó que el consumo registrado en esta primera etapa es debido a reuniones familiares, convivencia entre amigos y seguimiento de los encuentros deportivos.

La justa deportiva generó oportunidades para una parte de los establecimientos, pero ha sido un aumento focalizado. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc atiende rama caída en la colonia Obrera; una camioneta resultó dañada

Agregó que la justa deportiva generó oportunidades para una parte de los establecimientos, pero ha sido un aumento focalizado y no se ha distribuido de manera uniforme en toda la industria.

“El desempeño observado varía significativamente según la ciudad, el formato de negocio y el tipo de clientela”, subrayó.

[Publicidad]

En ese sentido, dijo que los resultados reflejan comportamientos diferenciados; mientras cerca del 45 por ciento de los restaurantes reportó niveles de ocupación inferiores a la mitad, también se hubieron establecimientos con ocupaciones de casi el 100 por ciento.

La cámara refirió que el consumo por persona más frecuente fue de un rango entre los 251 y 400 pesos por persona; seguido de los tickets de entre 401 y 600 pesos. Foto: Pexels

Lee también Usuarios del Tren Interurbano "El Insurgente" exhiben fallas tras corto circuito; acusan falta de protocolos

Por lo tanto, reportó que 5 de cada 10 restaurantes reportaron un desempeño por debajo de una semana regular, mientras que solo alrededor de una cuarta parte registró mejores resultados.

[Publicidad]

Reveló que el Día del Padre fue el principal detonador de consumo durante el fin de semana pasado, ya que el 45 por ciento de los restaurantes atribuyó su mejor desempeño a esta celebración, mientras que el otro 15 por ciento a la combinación entre esa celebración y el Mundial.

La cámara refirió que el consumo por persona más frecuente fue de un rango entre los 251 y 400 pesos por persona; seguido de los tickets de entre 401 y 600 pesos.

Lee también Tras asesinato ocurrido en Garibaldi, aumenta seguridad en la zona; "nos estaba yendo bien, esperemos esto no repercuta": comerciantes

[Publicidad]

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el consumo en la industria restaurantera y a aprovechar esta temporada para vivir la pasión del Mundial en los restaurantes de México.

vr/cr