La Secretaría de Turismo hizo un llamado a la población a hacer “buena copa” y celebrar de manera responsable ante el partido de esta noche entre la selección mexicana y República Checa.

A través de un comunicado, recordó que se implementó una restricción en la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Sin embargo, acotó que esta medida estará vigente de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio.

El decálogo del “Buena copa” refiere 10 formas para disfrutar la justa mundialista con medida. Foto: Especial

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“Hoy que los ojos del mundo están puestos en la Ciudad de México, queremos que cada visitante se lleve la mejor imagen de nuestra capital: una ciudad alegre, hospitalaria, organizada y responsable. El mejor ambiente mundialista también se construye cuidándonos entre todos, respetando el espacio público y celebrando con orgullo y responsabilidad”, señaló Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo local.

Agregó que la restricción de venta de bebidas embriagantes busca promover celebraciones seguras y responsables, así como cuidar el espacio público.

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Por ello, indicó que desde abril se impulsó la campaña “Buena copa”, con la intención fortalecer una cultura de responsabilidad en el consumo de bebidas con alcohol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Hoy que los ojos del mundo están puestos en la Ciudad de México, queremos que cada visitante se lleve la mejor imagen de nuestra capital", señaló Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo. Foto: FERNANDA ROJAS / EL UNIVERSAL

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Este proyecto, dijo, está en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC CDMX); al igual que con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

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Por lo tanto, apuntó que la iniciativa promueve que se ofrezca un vaso de agua sin costo con cada bebida alcohólica en hoteles, bares y restaurantes, así como fomentar entornos seguros para residentes, visitantes, turistas y aficionados.

Asimismo, el decálogo del “Buena copa” refiere 10 formas para disfrutar la justa mundialista con medida:

La iniciativa promueve que se ofrezca un vaso de agua sin costo con cada bebida alcohólica en hoteles, bares y restaurantes. Foto: iStock

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Incluir a todos, beban o no.

Disfrutar de la noche y regresar bien a casa

Servir con medida, no de más.

Hacer conversación, no perderla.

Estar pendiente de “tu gente”.

Saber cuándo seguir y parar.

Alternar una de agua por una de alcohol.

Comer antes y durante.

No ponerte en situación de riesgo.

No perder el control.

Finalmente, la secretaría subrayó que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital estará atenta al cumplimiento del decreto, por lo que, en caso de incumplimiento, las personas se pueden comunicar al teléfono 5550588212.

vr/cr