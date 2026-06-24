La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, presentó una iniciativa para visibilizar y sancionar la violencia psicoemocional contra las mujeres que se da en frases como “estás exagerando” o “nadie te va a querer como yo”.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX, la legisladora propuso modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para considerar como violencia psicoemocional la manipulación emocional sistemática, entendida como el conjunto de conductas reiteradas orientadas a controlar, someter o generar dependencia emocional en la víctima, mediante la distorsión de la realidad, la negación de hechos evidentes, la desvalorización constante, el aislamiento social, la generación de culpa o la alternancia deliberada entre conductas de afecto y rechazo con fines de control.

Actualmente, el Código Penal local castiga la violencia psicoemocional con una pena de uno a seis años de prisión y la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima.

La propuesta de la legisladora también busca que dentro de la violencia familiar se incluyan las conductas de manipulación emocional sistemática, control coercitivo y distorsión de la realidad, cuando sean ejercidas de manera reiterada con el fin de someter, controlar o generar dependencia emocional en la víctima.

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Asimismo, dentro de la violencia en el noviazgo se sancionarán las prácticas de manipulación emocional sistemática, tales como la desvalorización constante, el aislamiento, la generación de culpa, la dependencia emocional y la alternancia de conductas de afecto y rechazo como mecanismos de control.

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“¿Cuántas veces hemos escuchado frases como: ‘Estás exagerando, eso nunca pasó, todo te lo tomas personal, nadie te va a querer como yo, o si te sientes mal es porque eres demasiado sensible'?” Parecen frases comunes, frases que muchas veces se escuchan en una relación de pareja, en una convivencia familiar o incluso en una discusión cotidiana. Sin embargo, cuando estas expresiones se repiten constantemente, cuando se utilizan para desacreditar sentimientos, generar culpa, sembrar dudas o controlar las decisiones de otra persona, dejan de ser simples palabras y se convierten en una forma de violencia”, argumentó la legisladora.

Sostuvo que hay mujeres que dudan de sí mismas y padecen baja autoestima debido a que hay hombres que les hacen creer que sus sentimientos y decisiones son erróneos o carecen de validez, lo que incluso provoca que se alejen de su familia, amistades y conocidos.

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“Las heridas del cuerpo se ven, pero las heridas de la mente pueden durar años; ninguna debe minimizarse. Cuando una mujer es manipulada, al grado de dudar de sus propios ojos, de su memoria o de lo que siente, no estamos ante un simple pleito de pareja, estamos ante una agresión sistemática que debe ser reconocida”, añadió Elizabet Mateos.

mahc/LL