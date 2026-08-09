Desde las 8:30 horas de este domingo, se tiene prevista una marcha del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, esto con el objetivo de exigir el respeto a los derechos de los pueblos originarios, así como el cumplimiento de sus demandas en materia de identidad, cultura y libre determinación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también informó que la protesta se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la capital. Al concluir la manifestación, los participantes llevarán a cabo actividades culturales, talleres y conversatorios en el Zócalo.

Desde las 8:30 horas se reunieron vecinos en el Parque “Torre 1”, en avenida 507, número 20, colonia San Juan de Aragón, para realizar una asamblea sobre la solicitud de revisión integral del proyecto “Eden Pilares / Eden Tlacos”.

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A las 10:00 horas, integrantes del colectivo “Has Ta Encontrarte Delrin” se reunirán en la Glorieta del Ahuehuete para exigir avances en la búsqueda y acceso a la justicia por un caso de desaparición ocurrido en Sonora.

A las 10:30 horas, la iniciativa Libertad Para Morir se reunirá en la Utopía Coyoacán, mientras que a las 12 del día en el Centro Nacional de las Artes, esto con la intención de recabar firmas a favor de la iniciativa de muerte asistida en la capital.

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A las 11:00 horas, el Movimiento Plural de Maquileros acudirá al Hemiciclo a Juárez para demandar el cese de operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y la devolución de máquinas tragamonedas aseguradas por autoridades.

A las 12 del día, en el Zócalo de la ciudad, Nacionalistas Mexicanos Unidos realizará una concentración para manifestar su rechazo al registro telefónico obligatorio enfocado en líneas móviles.

A esa misma hora, la Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada de recolección de firmas y difusión sobre reducción de riesgos en dos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, mientras que la colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará el evento denominado “Dub Morrow Land” en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidores.

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El grupo Liberación Nacional MX se reunirá al mediodía en el Parque Bicentenario para realizar un picnic vegano con el fin de fomentar el intercambio cultural sobre el veganismo.

El movimiento de Regeneración Sindical se instalará todo el día en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para recolectar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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mahc/LL