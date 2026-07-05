La Glorieta del Ahuehuete, ubicada sobre Paseo de la Reforma, quedó prácticamente “pintada de blanco” debido a que cientos de aficionados vaciaron sus botes de espuma antes de ingresar al Ángel de la Independencia, en donde se transmitirá el partido entre México e Inglaterra.

A unos metros de la glorieta se instaló uno de los filtros de acceso operados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes impiden el ingreso con botes de espuma, latones de cerveza y otros objetos restringidos dentro del perímetro de seguridad del Ángel y de Paseo de la Reforma.

Entre espuma y futbol; la Glorieta del Ahuehuete se tiñe de blanco previo al partido México vs Inglaterra. Foto: Leonardo Lugo

Por ello, decenas de personas comenzaron a jugar entre ellas con la espuma para terminar el contenido de los envases antes de desecharlos, dejando el pavimento completamente cubierto de blanco.

Pese al ambiente festivo, la mayoría de los asistentes han respetado el llamado del Gobierno capitalino para mantener limpia la zona, ya que una vez vaciados los envases los depositan en los contenedores instalados a lo largo de la avenida.

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Entre espuma y futbol; la Glorieta del Ahuehuete se tiñe de blanco previo al partido México vs Inglaterra. Foto: Leonardo Lugo

En esos mismos depósitos también se desechan los latones de cerveza, cuyo ingreso igualmente está prohibido.

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Tras depositar la basura en su lugar, cientos de aficionados ingresaron al perímetro del Ángel de la Independencia corriendo en una marea humana. Ya que en unos minutos iniciará la transmisión del encuentro de los octavos de final del Mundial 2026.

Entre espuma y futbol; la Glorieta del Ahuehuete se tiñe de blanco previo al partido México vs Inglaterra. Foto: Leonardo Lugo

No obstante, mientras continúa la llegada de aficionados, las autoridades mantienen cerrado el acceso al Ángel de la Independencia debido a que el espacio alcanzó su aforo máximo.

El Gobierno capitalino exhortó a la ciudadanía a dirigirse hacia las demás pantallas instaladas a lo largo de Paseo de la Reforma para seguir el encuentro y evitar aglomeraciones.

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