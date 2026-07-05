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El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó, a través de su cuenta de X, que hay servicio provisional en la Línea A por la ruptura de un elemento de una catenaria.
El servicio se presta de Pantitlán a Guelatao y donde no es de Peñón Viejo a La Paz. “Personal del Metro trabaja para restablecer la circulación en su totalidad”, indicó.
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Dijo que se prepara el apoyo con unidades para el traslado de las personas usuarias de Guelatao a Santa Marta. "Mantente informado a través de nuestros canales oficiales", concluyó.
RTP brinda servicio de apoyo
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció, a través de su cuenta de X, que brinda servicio de apoyo en el tramo de Guelatao a Santa Marta y viceversa de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.
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dmrr/bmc
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