La lucha libre mexicana atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, integrante de una de las familias más emblemáticas del deporte espectáculo en México.

Su partida deja un vacío dentro de una familia que marcó la historia de los encordados y trascendió el ámbito deportivo.

Héctor Rodolfo era en vida hermano del también gladiador El Hijo del Santo y padre del luchador Axel.

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La noticia se dio a conocer por medio de la familia Guzmán Rodríguez, que informó los detalles del homenaje póstumo.

Precisamente, fue la esposa de Axel, Karla García, hija de Huracán Ramírez, quien dio a conocer la triste noticia a través de las redes sociales.

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De acuerdo con la información, el último adiós tendrá lugar el lunes 6 de julio a partir de las 10:00 horas en la Casa Pedregal, salas 2 y 3, ubicada en la Ciudad de México, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán despedirse de él.

Héctor Rodolfo fue el tercer hijo de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, el Enmascarado de Plata.

El legendario luchador formó una familia de diez hijos: Alejandro, María de los Ángeles, Héctor Rodolfo, Blanca Lilia, Víctor Manuel, Miguel Ángel, Silvia Yolanda, María de Lourdes, Mercedes y el menor de todos, quien heredó el personaje de su padre bajo el nombre de El Hijo del Santo.

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Aunque Héctor Rodolfo no siguió el mismo camino de la fama sobre el cuadrilátero como su padre o su hermano, permaneció ligado a una de las familias más representativas de la lucha libre mexicana.

Su hijo, Axel, tomó la estafeta deportiva y forma parte de la nueva generación de una dinastía reconocida por millones de aficionados.

El legado de Santo permanece intacto varias décadas después de su retiro. Considerado la figura más importante en la historia de la lucha libre mexicana, también se consolidó como un símbolo de la cultura popular gracias a sus películas, historietas y apariciones públicas.