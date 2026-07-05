Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un filtro para impedir el comercio y consumo de bebidas alcohólicas precio a la transmisión del partido entre México contra Inglaterra, a la altura de la Torre del Caballito en Reforma.

En el recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observa a distintos elementos de la policía capitalina junto a personal del Gobierno de la Ciudad de México vaciando latas de cerveza.

Las medidas también son aplicadas al rededor de Paseo de la Reforma, en donde se les pide a los asistentes abrir mochilas y bolsas para agilizar el acceso al espacio donde se instalaron pantallas para que los aficionados disfruten del próximo partido de la Selección Nacional.

#SeguridadMundial | Continúa el decomiso y destrucción de bebidas alcohólicas en los filtros de revisión que realiza personal de la #SSC en el corredor de Paseo de la Reforma donde se pide a los asistentes abrir mochilas y bolsas para agilizar el acceso a la fiesta mundialista… pic.twitter.com/P4xJ5Vx0j8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

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Decretan Ley Seca

El pasado viernes 3 de julio, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto informó que se implementaría la Ley Seca desde las 00:00 del domingo hasta las 07:00 del lunes 6 de julio.

Asimismo, anunció que la zona en donde se ejecutará será en las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, así como el perímetro “A” del Centro Histórico, Roma Norte y Condesa.

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aov/bmc