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Javier Aguirre ya definió su 11 titular para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el cual es el mismo del que jugó ante Ecuador en los dieciseisavos.
Alineación de México vs Inglaterra
Portería: Raúl Rangel.
Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.
Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora.
Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado.
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