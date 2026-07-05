Javier Aguirre ya definió su 11 titular para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el cual es el mismo del que jugó ante Ecuador en los dieciseisavos.

Alineación de México vs Inglaterra

Portería: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora.

Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado.