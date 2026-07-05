La alcaldía Álvaro Obregón anunció la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y en la vía pública para 10 colonias.

La medida entró en vigor desde las 21:00 horas del sábado 4 de julio y estará vigente hasta las 10:00 horas del lunes 6 de julio de 2026.

¿Qué colonias de la Álvaro Obregó aplicarán la Ley Seca?

A través de un comunicado, la demarcación informó que las colonias donde aplica la ley seca son:

Progreso Tizapán

Tizapán San Ángel

La Otra Banda

Jardines del Pedregal

Chimalistac

San Ángel

San Ángel Inn

Guadalupe Inn

Florida

Loreto

¿Qué establecimientos cumplirán con la Ley Seca en Álvaro Obregón?

De acuerdo con la alcaldía, “la medida aplica para vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier establecimiento con venta de bebidas alcohólicas, incluyendo el servicio a domicilio”.

Precisó que la restricción no aplica a restaurantes con servicio de alimentos; en estos casos se podrán servir bebidas alcohólicas únicamente cuando se acompañen de alimentos y su consumo sea dentro del establecimiento.

El acuerdo por el que se establece la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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