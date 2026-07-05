Metrópoli | 05-07-26 | 10:51 |

La anunció la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y en la vía pública para 10 colonias.

La medida entró en vigor desde las 21:00 horas del sábado 4 de julio y estará vigente hasta las 10:00 horas del lunes 6 de julio de 2026.

¿Qué colonias de la Álvaro Obregó aplicarán la Ley Seca?

A través de un comunicado, la demarcación informó que las colonias donde aplica la ley seca son:

  • Progreso Tizapán
  • Tizapán San Ángel
  • La Otra Banda
  • Jardines del Pedregal
  • Chimalistac
  • San Ángel
  • San Ángel Inn
  • Guadalupe Inn
  • Florida
  • Loreto

¿Qué establecimientos cumplirán con la Ley Seca en Álvaro Obregón?

De acuerdo con la alcaldía, “la medida aplica para vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier establecimiento con , incluyendo el servicio a domicilio”.

Precisó que la restricción no aplica a restaurantes con servicio de alimentos; en estos casos se podrán servir bebidas alcohólicas únicamente cuando se acompañen de alimentos y su consumo sea dentro del establecimiento.

El acuerdo por el que se establece la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles fue publicado en la .

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mahc/rmlgv

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